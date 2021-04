San Sebastiano al Vesuvio | avvicinavano le vittime per rubargli i cellulari | due arresti I NOMI

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sanal: i Carabinieri hanno arrestato due rapinatori seriali chelein strada per rubare loro i. Erano già stati arrestati per una rapina a Portici. I carabinieri della stazione di Sanalhanno arrestato il 38enne Ciro Scognamiglio e il 30enne Vittorio Curreli, entrambi di Ercolano, in

I carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio hanno arrestato C. S. e V. C., 38enne e 30enne di Ercolano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Nola. I due sono gravemente indiziati ...