Russia-Ucraina, è Nato un problema Ue. Parla Fassino (Di venerdì 16 aprile 2021) Bastone e carota, “in diplomazia funziona così”. Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera, deputato e volto storico del Pd, osserva preoccupato l’escalation militare russa al confine con l’Ucraina. Questo venerdì, in un’intervista a Repubblica, il presidente Vladimir Zelensky ha chiesto aiuto anche all’Italia di Mario Draghi. Fassino, cosa si può fare? Riattivare il formato Normandia patrociNato da Merkel e Macron. L’integrità territoriale dell’Ucraina non può essere messa in discussione ma bisogna trovare una soluzione politica che può essere fondata solo su un negoziato tra le parti. Quale? L’idea di una separazione o scissione dei territori dell’Ucraina orientale non è accettabile, né per l’Ue né per l’Italia. I confini definiti dalla comunità internazionale ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 aprile 2021) Bastone e carota, “in diplomazia funziona così”. Piero, presidente della Commissione Esteri della Camera, deputato e volto storico del Pd, osserva preoccupato l’escalation militare russa al confine con l’. Questo venerdì, in un’intervista a Repubblica, il presidente Vladimir Zelensky ha chiesto aiuto anche all’Italia di Mario Draghi., cosa si può fare? Riattivare il formato Normandia patrocida Merkel e Macron. L’integrità territoriale dell’non può essere messa in discussione ma bisogna trovare una soluzione politica che può essere fondata solo su un negoziato tra le parti. Quale? L’idea di una separazione o scissione dei territori dell’orientale non è accettabile, né per l’Ue né per l’Italia. I confini definiti dalla comunità internazionale ...

Advertising

fisco24_info : Russia-Ucraina, sale tensione: chiuse aree del Mar Nero: Lo stop per manovre militari deciso da Mosca: per 6 mesi n… - formichenews : Russia-Ucraina, è Nato un problema Ue. Parla Fassino @pierofassino Draghi? Giusto l’approccio pragmatico verso Mo… - Quindec56574258 : RT @limesonline: ?????? Il mondo questa settimana Riassunto geopolitico e colonna sonora analisi di @omoscatelli, @danyalistanbul, @lorenzdim… - bartebarte : @bordoni_russia Molto interessanti, un po’ meno per chi e’ al confine russo come Ucraina con Europa tentenna - gemin_steven98 : RT @limesonline: ?????? Il mondo questa settimana Riassunto geopolitico e colonna sonora analisi di @omoscatelli, @danyalistanbul, @lorenzdim… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Ucraina Ucraina: Nato, preoccupazione per intenzione Mosca di limitare accesso Mar Nero e stretto Kerch Bruxelles, 16 apr 18:14 - La Nato è preoccupata in merito alle notizie sui piani della Russia per limitare l'accesso marittimo a parti del Mar Nero. Lo ha dichiarato...

Macron e Merkel ballano da soli (con Xi). Cina e Russia godono ... era già successo due settimane fa con il presidente russo Vladimir Putin per parlare di vaccino soprattutto ma anche di Ucraina e Iran. È stato un "video summit", riportano oggi le agenzie di stampa ...

Nato: colloquio telefonico tra Erdogan e Stoltenberg, focus su Donbass e Mediterraneo orientale Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto una conversazione telefonica con il segretario generale della Nato, Jens ...

Ucraina: Nato, preoccupazione per intenzione Mosca di limitare accesso Mar Nero e stretto Kerch La Nato è preoccupata in merito alle notizie sui piani della Russia per limitare l'accesso marittimo a parti del Mar Nero. Lo ha ...

Bruxelles, 16 apr 18:14 - La Nato è preoccupata in merito alle notizie sui piani dellaper limitare l'accesso marittimo a parti del Mar Nero. Lo ha dichiarato...... era già successo due settimane fa con il presidente russo Vladimir Putin per parlare di vaccino soprattutto ma anche die Iran. È stato un "video summit", riportano oggi le agenzie di stampa ...Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto una conversazione telefonica con il segretario generale della Nato, Jens ...La Nato è preoccupata in merito alle notizie sui piani della Russia per limitare l'accesso marittimo a parti del Mar Nero. Lo ha ...