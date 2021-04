Ricoveri nei reparti Covid in calo: Rt nazionale scende a 0.85 (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 6 le regioni con più del 40% dei posti letto di area non critica occupati: Calabria (49%), Lazio (46%), Lombardia (42%), Marche (46%), Piemonte (57%) e Puglia (50%) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 6 le regioni con più del 40% dei posti letto di area non critica occupati: Calabria (49%), Lazio (46%), Lombardia (42%), Marche (46%), Piemonte (57%) e Puglia (50%) L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Ricoveri nei Covid 19 in Abruzzo, 210 nuovi casi positivi Dei casi odierni, 9 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ... 57 (+1 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9314 ( - 325 ...

Ospedali di Desio, Vimercate e Carate: calano i ricoveri Covid (sono 265) ma la Asst Brianza richiama alla cautela Scendono i ricoveri Covid negli ospedali della Asst Brianza. Vimercate, Desio e Carate si stanno lentamente ma ... Secondo gli ultimi dati forniti venerdì 16 aprile, i degenti Covid nei tre ospedali sono ...

Coronavirus in Calabria, 433 nuovi casi: tasso positività scende al 13%. Cinque i morti I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 170, Catanzaro 58, Crotone 47, Vibo Valentia 12, Reggio Calabria 146 ...

Ospedali di Desio, Vimercate e Carate: calano i ricoveri Covid (sono 265) ma la Asst Brianza richiama alla cautela Scendono i ricoveri Covid negli ospedali della Asst Brianza. Vimercate, Desio e Carate si stanno lentamente ma continuamente svuotando di pazienti affetti dal virus. Secondo gli u ...

