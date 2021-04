Pio e Amedeo: chi sono le mogli del duo comico più “pazzo” del piccolo schermo (Di venerdì 16 aprile 2021) Stasera 16 aprile ci sarà l’esordio di Pio e Amedeo con il loro nuovo programma ‘Felicissima sera’. In più di un’occasione hanno sponsorizzato la trasmissione durante la partecipazione in veste di ospiti ad ‘Amici 20’. I comici sono pronti nuovamente a stupire con le loro gag esilaranti, dunque le risate sono assicurate. Al loro fianco ci saranno anche personalità di spicco, basti pensare che uno degli ospiti del primo appuntamento sarà proprio Maria De Filippi. Si tratta di una nuova avventura lavorativa dopo il seguitissimo ‘Emigratis’. Le attese sono tantissime e sperano che anche in termini di ascolti possano giungere risultati soddisfacenti. A catturare l’attenzione dei fan è stata in particolare la moglie di Amedeo, molto conosciuta sui social network. Molti ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) Stasera 16 aprile ci sarà l’esordio di Pio econ il loro nuovo programma ‘Felicissima sera’. In più di un’occasione hanno sponsorizzato la trasmissione durante la partecipazione in veste di ospiti ad ‘Amici 20’. I comicipronti nuovamente a stupire con le loro gag esilaranti, dunque le risateassicurate. Al loro fianco ci saranno anche personalità di spicco, basti pensare che uno degli ospiti del primo appuntamento sarà proprio Maria De Filippi. Si tratta di una nuova avventura lavorativa dopo il seguitissimo ‘Emigratis’. Le attesetantissime e sperano che anche in termini di ascolti possano giungere risultati soddisfacenti. A catturare l’attenzione dei fan è stata in particolare lae di, molto conosciuta sui social network. Molti ...

Advertising

MarioManca : Pio e Amedeo sfruttano una maschera, quella dell'italiano convinto che purtroppo si scriva con la «l», esattamente… - repubblica : Pio e Amedeo, un nuovo show e una promessa: 'Vogliamo far dimenticare al pubblico ciò che accade intorno' - QuiMediaset_it : Stasera su Canale 5 al via @felicissimasera lo show di Pio e Amedeo ! - ciavarellangela : RT @mariomachille: Cosa pensavi Cosa stai di fare stasera facendo guardando Pio attualmente e Amedeo #Felicissi… - angelicapenny : RT @pirulino_18: Grandi Pio e Amedeo, due zoccolate in faccia al perbenismo e vittimismo dei giorni d’oggi. Continuate vi prego #Felicissim… -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo Pio e Amedeo, perchè le ciabatte a Diletta Leotta, Immobile e Pintus? Che cosa sta succedendo su Instagram ? Perchè tantissimi vip stanno ricevendo delle pantofole con stampata la faccia di Pio e Amedeo ? I due comici hanno inviato a tantissimi volti noti dello sport, televisione e web delle ciabatte 'griffate Pio e Amedeo' per lanciare il nuovo programma 'Felicissima sera'. Dopo il ...

Anche Insigne sfoggia le ciabatte di Pio e Amedeo C'è anche Lorenzo Insigne tra i tanti vip che hanno ricevuto in regalo le ciabatte con i volti stampati di Pio e Amedeo . Il duo comico ha debuttato in prima serata su Canale 5 con ' Felicissima sera ', show che andrà avanti per tre venerdì dopo il grande successo di 'Emigratis'. Il capitano del Napoli , ...

Chi è Maria Finizio, moglie di Amedeo Grieco e madre dei suoi figli Amedeo Grieco e Maria Finizio vivono la loro storia d’amore a Foggia, città di origine di entrambi, dove crescono i loro due bambini ...

Chi è Cristina Garofalo, la modella moglie di Pio D’Antini e madre di Chiara Cristina Garofalo è la moglie di Pio D'Antini, membro del duo comico Pio e Amedeo, che da venerdì 16 aprile sarà in prima serata su Canale 5 con il nuovo show ‘Felicissima sera'. Pio D'Antini ha una b ...

Che cosa sta succedendo su Instagram ? Perchè tantissimi vip stanno ricevendo delle pantofole con stampata la faccia di? I due comici hanno inviato a tantissimi volti noti dello sport, televisione e web delle ciabatte 'griffate' per lanciare il nuovo programma 'Felicissima sera'. Dopo il ...C'è anche Lorenzo Insigne tra i tanti vip che hanno ricevuto in regalo le ciabatte con i volti stampati di. Il duo comico ha debuttato in prima serata su Canale 5 con ' Felicissima sera ', show che andrà avanti per tre venerdì dopo il grande successo di 'Emigratis'. Il capitano del Napoli , ...Amedeo Grieco e Maria Finizio vivono la loro storia d’amore a Foggia, città di origine di entrambi, dove crescono i loro due bambini ...Cristina Garofalo è la moglie di Pio D'Antini, membro del duo comico Pio e Amedeo, che da venerdì 16 aprile sarà in prima serata su Canale 5 con il nuovo show ‘Felicissima sera'. Pio D'Antini ha una b ...