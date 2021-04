Pensionati | preferiscono il trilocale e nell’84 | 8% dei casi non ricorrono al mutuo

(Di venerdì 16 aprile 2021) MILANO – Nel 2020 il 72,7% delle operazioni effettuate daattraverso le agenzie affiliate al Gruppo Tecnocasa ha riguardato la compravendita di una abitazione, mentre nel 27,3% deisi è trattato di stipule di contratti di locazione. Rispetto al 2019 cresce la percentuale deiche sceglie l’affitto rispetto all’acquisto, si passa infatti dal 24,8% all’attuale 27,3%. Sul fronte compravendite, icompongono il 7,6% del totale degli acquirenti a livello nazionale. Si tratta di una percentuale in lieve calo rispetto al 2019 quando si arrivava all’8,0%. Quasi nel 70% deicomprano l’abitazione principale, nel 20,3% si acquista per investimento, mentre il 10,3% delle compravendite riguarda la casa vacanza. Rispetto al 2019 si evidenzia un ...

MILANO - Nel 2020 il 72,7% delle operazioni effettuate da pensionati attraverso le agenzie affiliate al Gruppo Tecnocasa ha riguardato la compravendita di ...
Qualunque siano le scelte del governo Draghi in materia di pensioni gli italiani dovranno ricorrere sempre più ai fondi pensione per una vecchiaia serena.