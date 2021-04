L'ex ingegnere di Massa: 'Arrivò in Ferrari pensando di battere Schumi' (Di venerdì 16 aprile 2021) Fu l'ingegnere di pista di Felipe Massa in Ferrari. Il 47enne Rob Smedley è una vecchia conoscenza di Maranello, dove ha lavorato dal 2004 al 2013, prima di seguire il brasiliano in Williams dal 2014 ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 aprile 2021) Fu l'di pista di Felipein. Il 47enne Rob Smedley è una vecchia conoscenza di Maranello, dove ha lavorato dal 2004 al 2013, prima di seguire il brasiliano in Williams dal 2014 ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: L’ex ingegnere di Massa a Sainz: “Non fare come Felipe, in Ferrari piedi a terra” - Gazzetta_it : L’ex ingegnere di Massa a Sainz: “Non fare come Felipe, in Ferrari piedi a terra” - dinoadduci : L’ex ingegnere di Massa: “Arrivò in Ferrari pensando di battere Schumi” -

Ultime Notizie dalla rete : ingegnere Massa L'ex ingegnere di Massa: 'Arrivò in Ferrari pensando di battere Schumi' Fu l'ingegnere di pista di Felipe Massa in Ferrari. Il 47enne Rob Smedley è una vecchia conoscenza di Maranello, dove ha lavorato dal 2004 al 2013, prima di seguire il brasiliano in Williams dal 2014 al ...

F1 - Smedley promuove la strategia 'zero proclami' adottata da Sainz in Ferrari Non funziona, ti metti sotto pressione e alla fine diventa impossibile da gestire ", ha ammesso l'ex ingegnere di pista di Felipe Massa. Parlando proprio del brasiliano, Smedley ha ricordato un ...

Sul serio potremmo creare un Jurassic Park? Con i dinosauri-dinosauri no, ma un parco di “pollosauri” o strani animali ibridi forse sì: la domanda semmai è perché ...

Ponte di Albiano Magra, sono arrivati i mezzi per allargare l’alveo aulla. Trascorsi pochi giorni dal primo anniversario del crollo del ponte che collegava Albiano Magra con Bettola di Caprigliola, finalmente nella mattinata di ieri sono arrivati ad Albiano i primi ma ...

Fu l'di pista di Felipein Ferrari. Il 47enne Rob Smedley è una vecchia conoscenza di Maranello, dove ha lavorato dal 2004 al 2013, prima di seguire il brasiliano in Williams dal 2014 al ...Non funziona, ti metti sotto pressione e alla fine diventa impossibile da gestire ", ha ammesso l'exdi pista di Felipe. Parlando proprio del brasiliano, Smedley ha ricordato un ...Con i dinosauri-dinosauri no, ma un parco di “pollosauri” o strani animali ibridi forse sì: la domanda semmai è perché ...aulla. Trascorsi pochi giorni dal primo anniversario del crollo del ponte che collegava Albiano Magra con Bettola di Caprigliola, finalmente nella mattinata di ieri sono arrivati ad Albiano i primi ma ...