L'Europa potrà tornare alla normalità in autunno solo grazie ai vaccini (Di venerdì 16 aprile 2021) Il presidente e Ceo di Pfizer Albert Bourla ha parlato di una possibilità dell'Europa di poter tornare alla normalità nell'autunno grazie agli effetti della campagna vaccinale. 'Noi stiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa potrà Tamponi per viaggiare troppo costosi: la proposta Nell'attesa che tutti saranno vaccinati, se e quando si potrà tornare a viaggiare lo si potrà fare anche presentando un tampone negativo. E fin qui va tutto bene. Il problema è che fare un ...in Europa ...

L'Europa potrà tornare alla normalità in autunno solo grazie ai vaccini 'Noi stiamo programmando di aumentare drasticamente le forniture di vaccini all'Europa nelle prossime settimane. In questo trimestre consegneremo oltre quattro volte in più che nel primo trimestre: ...

