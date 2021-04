Lega | Corrotti | assegni disabilità | rimpallo continuo tra Comune Roma e Regione Lazio

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 aprile 2021)– “Un pateticodi responsabilita’ tra lae ildisullo stanziamento di fondi destinati agliper disabili gravissimi che coinvolge in totale ben 3.165 persone sul territoriono e, la meta’ di esse, attendono ancora oggi i contributi di cura per il 2021.” “Una situazione di preoccupante attesa che angoscia gli utenti che ancora aspettano di ricevere questo sostegno fondamentale, nonostante siano in regola con tutti i requisiti per ottenerlo”. Cosi’ in una nota Laura, consiglieree responsabile regionale DipartimentoPolitiche sociali e Disabilita’.