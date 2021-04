L’attacco dei tifosi della Samp a Ferrero: in uno striscione lo paragonano ad un maiale (Di venerdì 16 aprile 2021) I tifosi della Sampdoria attaccano duramente il presidente Massimo Ferrero con uno striscione in cui lo paragonano ad un maiale. E’ stato affisso questa mattina, lungo la strada che conduce al Mugnaini di Bogliasco, dove la squadra si allena e dove proprio oggi è atteso il presidente. Gli striscioni, in realtà, sono due. Uno recita: “Presidente operaio”, e si riferisce alla frase che spesso pronuncia Ferrero. Il secondo, invece, lo ritrae, come dicevamo, con le sembianze di un maiale mentre regge un assegno con l’importo del suo stipendio: 1,4 milioni di euro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) Idoria attaccano duramente il presidente Massimocon unoin cui load un. E’ stato affisso questa mattina, lungo la strada che conduce al Mugnaini di Bogliasco, dove la squadra si allena e dove proprio oggi è atteso il presidente. Gli striscioni, in realtà, sono due. Uno recita: “Presidente operaio”, e si riferisce alla frase che spesso pronuncia. Il secondo, invece, lo ritrae, come dicevamo, con le sembianze di unmentre regge un assegno con l’importo del suo stipendio: 1,4 milioni di euro. L'articolo ilNapolista.

