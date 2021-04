Il vaccino deve essere garantito a tutti (Di venerdì 16 aprile 2021) 175 persone fra premi Nobel ed ex capi di Stato hanno scritto una lettera al presidente degli Usa Joe Biden per chiedere la sospensione della proprietà intellettuale sui brevetti per il vaccino contro il Covid. Perché è così importante riuscirci? Perché il vaccino è un bene comune che dobbiamo garantire a tutti. Una proposta che noi del MoVimento 5 stelle stiamo portando avanti da tempo grazie all’impegno di Angela Ianaro, prima firmataria della mozione che impegna il Governo ad agire nelle sedi europee, per chiedere la sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid, e di Giulia Grillo, che con la sua proposta di Legge chiede di inserire l’utilizzo della licenza obbligatoria nell’ordinamento italiano, per consentire agli Stati di produrre vaccini e farmaci equivalenti contro il Covid-19. Non possiamo permettere che un ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 16 aprile 2021) 175 persone fra premi Nobel ed ex capi di Stato hanno scritto una lettera al presidente degli Usa Joe Biden per chiedere la sospensione della proprietà intellettuale sui brevetti per ilcontro il Covid. Perché è così importante riuscirci? Perché ilè un bene comune che dobbiamo garantire a. Una proposta che noi del MoVimento 5 stelle stiamo portando avanti da tempo grazie all’impegno di Angela Ianaro, prima firmataria della mozione che impegna il Governo ad agire nelle sedi europee, per chiedere la sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid, e di Giulia Grillo, che con la sua proposta di Legge chiede di inserire l’utilizzo della licenza obbligatoria nell’ordinamento italiano, per consentire agli Stati di produrre vaccini e farmaci equivalenti contro il Covid-19. Non possiamo permettere che un ...

Ultime Notizie dalla rete : vaccino deve Remuzzi: "I casi di trombosi vanno indagati. Solo così la gente potrà avere fiducia in tutti i vaccini" ... per quanto raro, ci si ferma e si cerca di capire, deve aumentare la fiducia delle persone nel ... È molto probabile che siano legate al vaccino. Non può essere una coincidenza, un accidente come la ...

A maggio tutti a scuola? Il Governo ci pensa. Se avessimo avuto un vaccino per i ragazzi sopra i 16 anni avremmo vaccinato anche i ragazzi, per ... A parere della Gelmini maggio deve essere il mese della riapertura delle scuole . "In questo mese ...

Covid, news. Oggi cabina regia del Governo su riaperture. Rt nazionale scende a 0.85. LIVE Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Oggi cabina regia del Governo su riaperture. Rt nazionale scende a 0.85. LIVE ...

Remuzzi: “Trombosi dopo il vaccino da indagare ma rarissime e curabili” Giuseppe Remuzzi ha spiegato che le trombosi dopo il vaccino sono fenomeni da indagare e conoscere ma restano eventi molto rari.

