Il capo del governo parlerà alle 15: i punti del suo intervento

Terminata la cabina di regia con il governo, il Premier Draghi terrà una conferenza stampa: l'appuntamento è alle 15 di oggi.

Ultime Notizie dalla rete : capo del Russia - Ucraina: escalation di tensione nel Donbass, USA pronti a intervenire Il neo presidente americano John Biden, ieri sera ha telefonato il Capo del Cremlino, Vladimir Putin, per discutere delle tensioni e dei nuovi scontri tra le forze filo russe e quelle ucraine. ...

Colpo di scena a La Spezia: per la Procura il militare egiziano ora è latitante Seguono momenti di tensione, interviene l'ufficiale a capo della delegazione egiziana che calma il ... Il 9 aprile, dopo aver esaminato la richiesta di arresti domiciliari del pm, il giudice De Bellis ...

Elezioni: slittano in autunno le amministrative per 42 comuni siciliani Slitteranno all'autunno le elezioni amministrative nei 42 Comuni siciliani che sarebbero dovuti andare al voto in primavera. Il permanere del contagio ...

Chi è e cosa pensa Burns, ambasciatore di Biden a Pechino Nicholas Burns, diplomatico di carriera oggi professore a Harvard, potrebbe essere il prossimo ambasciatore Usa a Pechino ...

