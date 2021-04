(Di venerdì 16 aprile 2021) In una delle ultime dichiarazioni di in tesserato del Napoli, prima che il presidente De Laurentiis imponesse il silenzio stampa, Matteoera stato molto diretto. Eravamo a febbraio e col ...

Advertising

sportli26181512 : Gol, sudore e feeling con Gattuso, il soldato Politano è l’arma anti-Inter: Gol, sudore e feeling con Gattuso, il s… - Pazzotiodio : @rog3rismo mi ha ispirato: Come avete vissuto gli ultimi 10 minuti di Roma Barcellona? Io dopo il gol di Manola mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gol sudore

e sacrificio, al punto di essere diventato uno dei più coccolati di Gattuso. Certo, con i suoi modi... come quando dopo la vittoria all'Olimpico contro la Roma il tecnico ha preso ...Finale ad alta tensione, l'Ajax va a caccia delche manderebbe ai supplementari. La Roma controlla discretamente, con qualchefreddo di troppo durante il forcing finale.I rossoblù hanno intanto il dovere di dare tutto, uscire dal campo dopo aver versato l'ultima goccia di sudore. Devono giocare con la cattiveria ... qualità e una grande forza fisica, prima o poi il ...Mazzini 6. La conclusione di Gabbianelli è ravvicinata, ma è pur sempre sul suo palo. Spiazzato sul rigore, in un paio di occasioni evita la goleada.Valietti 4. Timido in fase di spinta, impalpabile i ...