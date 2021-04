Gassmann denuncia i vicini che fanno festa | Palombelli | “Meglio farsi i fatti propri”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Uno dei casi più discussi dell’ultima settimana è certamente quello che ha visto protagonista Alessandro, al centro di un dibattito dai contorni decisamente accesi. Tutto è nato quando l’attore e regista si è sfogato su Twitter, social che utilizza moltissimo, protestando per unaorganizzata daidi casa nonostante il divieto di assembramenti.ha parlato dell’eventualità di chiamare le forze dell’ordine, beccandosi così una valanga di critiche da chi l’ha accusato di essere un delatore. Sulla vicenda sono intervenuti anche altri personaggi famosi, tra cui Barbara, che ha parlato nel programma Giletti 102.5 in diretta su RTL 102.5. Lei, al contrario, apprezza i party del vicinato. Io ho parecchianche feste in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gassmann denuncia

Si è aperta una polemica tra vip innnnescata da Alessandroche su Twitter si è lamentato del comportamento dei suoi vicini di casa che hanno ... Le reazioni polemiche a questasono ...Quindi in sostanza è possibilissimo farlo in termini giuridici e non c'è obbligo didegli assembramenti, ma si tratta di senso civico nel rispetto delle regole'.è stato preso a ...Il tweet di Alessandro Gassmann contro i vicini assembrati in un party rumoroso (“O chiamo la polizia o ignoro e sopporto”) gli è ...Riascolta Melog Home Edition: La scala di Dike, ovvero: come ci si comporta con i vicini molesti di MELOG - Il piacere del dubbio. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della r ...