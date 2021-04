Formula Uno, GP Imola prime prove libere: ecco come sono andate (Di venerdì 16 aprile 2021) Formula Uno, GP Imola: concluse le prime prove libere disputate sulla pista emiliana. ecco cosa è successo in questa prima sezione che ha visto sfrecciare più veloce di tutte le altre vetture le Mercedes di Bottas e Hamilton. Buoni i segnali dalle due Ferrari. GP Imola prime prove libere: la classifica La classifica delle prime prove libere del GP Imola della Formula Uno: doppietta delle Mercedes con Bottas momentaneamente davanti a tutti tallonato da vicinissimo dal compagno di squadra, e campione del mondo in carica, Hamilton. Dietro le due macchina della scuderia tedesca si posiziona la Red Bull di Verstappen che precede le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021)Uno, GP: concluse ledisputate sulla pista emiliana.cosa è successo in questa prima sezione che ha visto sfrecciare più veloce di tutte le altre vetture le Mercedes di Bottas e Hamilton. Buoni i segnali dalle due Ferrari. GP: la classifica La classifica delledel GPdellaUno: doppietta delle Mercedes con Bottas momentaneamente davanti a tutti tallonato da vicinissimo dal compagno di squadra, e campione del mondo in carica, Hamilton. Dietro le due macchina della scuderia tedesca si posiziona la Red Bull di Verstappen che precede le ...

GP Emilia Romagna, FP1: Bottas on fire! Il più veloce nelle FP1 del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è stato Valtteri Bottas, seguito da Lewis Hamilton e Max Verstappen.

F1 – Imola, libere 1: Bottas al top, Leclerc quarto dietro Verstappen L'equilibrio regna sovrano nelle prime libere di Imola, dove la Mercedes ha piazzato subito una doppietta. Bottas ha tenuto dietro Hamilton.

