Estrazione EuroJackpot | il concorso numero 14 di oggi venerdì 16 aprile 2021

(Di venerdì 16 aprile 2021) Come ognianche16torna la lotteria Europea più ricca di tutte. La nuovadell’si terrà alle ore 21:00 di questa sera in diretta da Helsinki.: cosa è L’è una lotteria europea che si svolge a livello unificato tra 18 paesi Europei sin dal 2012. Inizialmente fu creata da 11 nazioni, tra le quali l’Italia, con l’intento di dar vita ad una lotteria Europea unica che unisse le giocate dei Paesi che ne facevano parte. In seguito fu deciso di allargare ildi nazioni partecipanti, arrivando a comporre il gruppo di 18 paesi odierno (nello specifico Finlandia, Danimarca, Germania, Italia, Slovenia, Paesi Bassi, Spagna ed Estonia dal 2012; Croazia, Lettonia, ...

Advertising

AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni #EuroJackpot Estrazione EuroJackpot Italia venerdì 16 aprile 2021 in diretta,… - EEstrazioni : EUROJACKPOT ESTRAZIONI: Eurojackpot | risultati estrazione del 9 aprile 2021 centrato ' 5+2' da 49 MILIONI DI EURO… - zazoomblog : Estrazione Eurojackpot 9 aprile 2021: centrato il 5+2 - #Estrazione #Eurojackpot #aprile - filadelfo72 : Eurojackpot di oggi, estrazione venerdì 9 aprile 2021: montepremi e combinazione vincente - AngoloNews2018 : Eurojackpot di oggi, estrazione venerdì 9 aprile 2021: montepremi e combinazione vincente -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione EuroJackpot

Il Jackpot è stato violato: vinti 49 milioni di euro in Germania Quella che vedete in foto è la combinazione vincente dell'ultima, che ha fruttato la bellezza di 49.162.255 ...: COME GIOCAREcompie il suo nono compleanno! In nove anni di storia il gioco Sisal che raduna l'intera Europa ha distribuito solo in Italia premi per un totale di ...Estrazione Lotto Superenalotto oggi, 15 aprile 2021: a seguire i numeri dell'ultimo concorso con uno sguardo a 10eLotto e Simbolotto.10/04/2021 | 08:54 ROMA - Germania protagonista nell'estrazione di venerdì 9 aprile dell'EuroJackpot. Un cittadino tedesco, infatti, è riuscito a centrare il "5+2" del valore di 49.162.255,50 euro ...