Elisa Isoardi abbandona l’Isola ma per i social è lei la vincitrice dell’edizione | le reazioni

(Di venerdì 16 aprile 2021) Alla fine ancheè stata chiamata adredei Famosi nella puntata di ieri – la prima registrata – già caratterizzata dall’uscita dal reality di Brando Giorgi. I motivi per entrambi i naufraghi sarebbero simili, ovvero legati a problemi oculistici.dei Famosi Sein un primo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IlContiAndrea : Elisa torna, la domenica di Canale 5 aspiettta attè! #Isola #Isoardi - toxicbdass : RT @oocisola: Elisa Isoardi deve abbandonare l’isola a causa di un infortunio. #isola - Italia_Notizie : Isola dei Famosi, Elisa Isoardi costretta ad abbandonare dopo un incidente: “Un lapillo rovente nell’occhio” - PasqualeMarro : #ElisaIsoardi la ferita all’occhio è troppo grave. Costretta al ritiro - GF_diretta : Dopo essere finita su Playa Esperanza, Elisa Isoardi ha dovuto comunque abbandonare l'#isoladeiFamosi #isola perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

abbandona l'Isola: 'Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti e la cosa mi uccide'. Dopo anche lalascia il reality a causa di un incidente all'occhio. L'ex conduttrice ..., grande protagonista del primo mese dell' Isola dei Famosi 2021 , è stata costretta ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2021. L'infortunio all'occhio che ha subito mentre cucinava su ...La conduttrice, in lacrime, ha omaggiato la sua defunta gobbista CarmelaLa redazione di "È sempre mezzogiorno", programma condotto da Antonella Clerici, ha subito un lutto. È morta infatti, a causa de ...Con ‘Supervivientes’ in onda in contemporanea su Telecinco (dove Valeria Marini è protagonista tra i famosi dell’edizione iberica) ad occupare gli stessi spazi in Honduras, ieri – giovedì 15 aprile – ...