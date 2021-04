È morto Luciano Ventrone, artista sublime che disegnava come un padreterno (Di venerdì 16 aprile 2021) È morto improvvisamente il mio caro Luciano Ventrone. Un vuoto nel mio cuore. Lo conoscevo dal 1964, da quando, ragazzi sfrontati e scanzonati, frequentavamo in Valle Giulia i corsi universitari di Architettura. disegnava, lui, come un padreterno. Lo ammiravamo tutti. Veniva dal liceo artistico. Viveva in ristrettezze. Fin da giovanissimo, per procurarsi un po’ di soldi, aveva lavorato negli studi di pittori affermati, tra questi Sante Monachesi, e aveva conosciuto tanti segreti del mestiere di pittore. Ci separammo così prima del 1968, dopo i primi anni universitari, e lo incontrai di nuovo sul finire degli anni Settanta, quando ormai aveva precisato il suo stile con una capacità sorprendente di adesione al vero visibile tradotto in limatura del colore-luce fino al punto di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 aprile 2021) Èimprovvisamente il mio caro. Un vuoto nel mio cuore. Lo conoscevo dal 1964, da quando, ragazzi sfrontati e scanzonati, frequentavamo in Valle Giulia i corsi universitari di Architettura., lui,un. Lo ammiravamo tutti. Veniva dal liceo artistico. Viveva in ristrettezze. Fin da giovanissimo, per procurarsi un po’ di soldi, aveva lavorato negli studi di pittori affermati, tra questi Sante Monachesi, e aveva conosciuto tanti segreti del mestiere di pittore. Ci separammo così prima del 1968, dopo i primi anni universitari, e lo incontrai di nuovo sul finire degli anni Settanta, quando ormai aveva precisato il suo stile con una capacità sorprendente di adesione al vero visibile tradotto in limatura del colore-luce fino al punto di ...

Advertising

ilfoglio_it : Addio a Luciano Ventrone. La sua pittura ha fatto il giro del mondo, dall'Europa al Giappone. Ma per tutta la vita… - jackfollasb : - ZuzAntony : RT @MarinettiAntMax: È morto Luciano Ventrone, esplosa bombola d’ossigeno nella sua abitazione - Luciano Ventrone, l'artista è morto a 78 a… - ZuzAntony : RT @AvezzanoTw: #Roma e l'#Abruzzo in lutto per la morte di Luciano Ventrone, 'Il Caravaggio del XX secolo'. L'artista, 79enne, è morto a c… - ZuzAntony : RT @AVRILand1D: È morto Luciano Ventrone e mi sento un po' morta anche io -

Ultime Notizie dalla rete : morto Luciano Lutto nel mondo dell'arte: è morto Luciano Ventrone COLLELONGO. Era uno degli artisti italiani più conosciuti nel mondo. Luciano Ventrone è morto la scorsa notte nella sua casa in Abruzzo, a Collelongo, dove viveva da tempo. Il pittore romano, considerato dallo storico d'arte Federico Zeri il "Caravaggio del XX secolo", ...

morto Luciano Ventrone, il 'Caravaggio del XX Secolo': scelse di vivere nei colori d'Abruzzo Il cordoglio del presidente della Regione Marco Marsilio Ho appreso della scomparsa di Luciano Ventrone morto mentre si trovava nella sua abitazione/studio a Collelongo. Un artista di livello ...

È morto Luciano Ventrone, artista sublime che disegnava come un padreterno La sua pittura ha fatto il giro del mondo, dall'Europa al Giappone. Ma per tutta la vita lui è rimasto fedele alla sua morale di artigiano per nulla ambizioso di vaneglorie ...

Addio al pittore Luciano Ventrone Nel 2018 Les Galéries Marval di Neuchâtel ospitarono la sua 'ricerca dell'invisibile'. Federico Zeri lo definì 'il Caravaggio del XX secolo'.

COLLELONGO. Era uno degli artisti italiani più conosciuti nel mondo.Ventrone èla scorsa notte nella sua casa in Abruzzo, a Collelongo, dove viveva da tempo. Il pittore romano, considerato dallo storico d'arte Federico Zeri il "Caravaggio del XX secolo", ...Il cordoglio del presidente della Regione Marco Marsilio Ho appreso della scomparsa diVentronementre si trovava nella sua abitazione/studio a Collelongo. Un artista di livello ...La sua pittura ha fatto il giro del mondo, dall'Europa al Giappone. Ma per tutta la vita lui è rimasto fedele alla sua morale di artigiano per nulla ambizioso di vaneglorie ...Nel 2018 Les Galéries Marval di Neuchâtel ospitarono la sua 'ricerca dell'invisibile'. Federico Zeri lo definì 'il Caravaggio del XX secolo'.