Covid, Rt ancora in calo a 0,85: 'Oltre 1 in cinque regioni'. Campania verso la zona arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) Nell'attesa di conoscere i nuovi colori delle regioni, emergono i primi dati del monitoraggio settimanale Iss - Ministero della Salute, come ogni venerdì. Scende ancora il valore dell'Rt nazionale, ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) Nell'attesa di conoscere i nuovi colori delle, emergono i primi dati del monitoraggio settimanale Iss - Ministero della Salute, come ogni venerdì. Scendeil valore dell'Rt nazionale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid - riaperture: Lega prima sui social ma poco attiva in Aula ...sullo smentire le accuse che la scuola sia una delle principali fonti di focolai da Covid , ... In Parlamento è ancora una volta il Movimento 5 Stelle a registrare più atti in assoluto sulla richiesta di ...

Covid, lo studio: tra i giovani un guarito su 10 può reinfettarsi. 'Ma nessuno va in ospedale' L'immunità non è garantita da infezioni passate e sono ancora necessarie iniezioni scudo che forniscano una protezione aggiuntiva a chi ha avuto Covid', riepiloga Stuart Sealfon, Icahn School of ...

Dalla Francia: “Probabile che l’Unione europea non rinnovi il contratto con Astrazeneca” A Roma il vaccino anglosvedese viene offerto agli operatori under 60, contro le raccomandazioni del Ministero della Salute ...

Covid a scuola, contagi in 25 istituti a Napoli e i presidi denunciano: «È caos con le nuove norme» Tra le 97 scuole primarie, istituti comprensivi e secondarie di primo grado di Napoli finora quelle con almeno un caso di positività sono 25, ovvero un quarto del totale. A preoccupare ...

