Covid | Letta | ‘giornata importante | fiducia e ottimismo al momento giusto'

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr (Adnkronos) - La decisione sulle riaperture "è stata unanime" ed è "per lache dà al Paese". Lo ha detto Enrico, lasciando palazzo Chigi con la delegazione del Pd dopo l'incontro con Mario Draghi. Invocando la necessità di "comportamenti responsabili da parte di tutti", il segretario del Pd ha sottolineato l'importanza di "iniziare le riaperture con le scuole" e il fatto che la scelte di oggi del governo sono accompagnate "dal Dl imprese e sostegni". Per, "oggi è una giornata molto", che dà "al".

Per il segretario del Pd Enricoil governo 'va nella direzione giusta', mentre Forza Italia con il viceministro allo Sviluppo economico, Giliberto Pichetto Fratin, parla di 'un tangibile passo ...... responsabile nazionale autonomie territoriali ed enti locali della segreteria. 'Siamo e ...la speranza che ci permette di rimetterci al lavoro per costruire insieme il mondo oltre il19, a ...La crisi provocata dall'emergenza Covid «è senza precedenti nella nostra storia recente, così come lo sono i suoi effetti sulle imprese e sulle persone. È ...Un bambino di Acerra di soli 11 anni è morto all'ospedale Monaldi di Napoli mentre attendeva un cuore nuovo. L'organo era stato danneggiato dal Covid.