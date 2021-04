Confermato sconto carburanti per maggio 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) La Regione ha Confermato fino al 31 maggio 2021 lo sconto carburanti praticato alla pompa ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Lo annuncia l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia, sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro il quale precisa che è prevista una riduzione dello sconto per i residenti nella Zona 1, rispetto agli ultimi otto mesi. Per tale Zona quindi, lo sconto ritorna a essere quello precedente: 21 centesimi al litro per la benzina e 14 centesimi al litro per il gasolio. Nella Zona 2 lo sconto resta invece invariato e sarà pari a 14 centesimi al litro per la benzina e a 9 centesimi al litro per il gasolio. Rimane invariato anche l’ulteriore sconto di 5 centesimi al litro per le auto ibride. “La ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 aprile 2021) La Regione hafino al 31lopraticato alla pompa ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Lo annuncia l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia, sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro il quale precisa che è prevista una riduzione delloper i residenti nella Zona 1, rispetto agli ultimi otto mesi. Per tale Zona quindi, loritorna a essere quello precedente: 21 centesimi al litro per la benzina e 14 centesimi al litro per il gasolio. Nella Zona 2 loresta invece invariato e sarà pari a 14 centesimi al litro per la benzina e a 9 centesimi al litro per il gasolio. Rimane invariato anche l’ulterioredi 5 centesimi al litro per le auto ibride. “La ...

Sconti carburante in Fvg, calo confermato: da maggio tornano i vecchi prezzi TRIESTE Brutte notizie per gli automobilisti della Venezia Giulia. A partire dal primo maggio, come ipotizzato nelle scorse settimane, calerà lo sconto sui carburanti regionali. Ad annunciarlo l’asses ...

