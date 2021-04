Chi è e cosa pensa Burns, ambasciatore di Biden a Pechino (Di venerdì 16 aprile 2021) Nicholas Burns sarà il prossimo ambasciatore degli Stati Uniti a Pechino. Lo rivela la testata Axios.com, sottolineando che manca poco alla scelta finale del presidente Joe Biden. Il diplomatico di carriera oggi professore a Harvard, avrebbe avuto la meglio su Charlene Barshefsky, già rappresentante per il Commercio durante gli anni Bill Clinton alla Casa Bianca. IL PROFILO Diplomatico di carriera, Burns ha iniziato la sua trafila al dipartimento di Stato in Africa e in Medio Oriente. Già sottosegretario di Stato per gli Affari politici (quarto nella catena di comando della diplomazia statunitense) durante la seconda amministrazione di George W. Bush (2005-2008), in precedenza era stato ambasciatore alla Nato di Bruxelles (2001-2005) e in Grecia (1997-2001), portavoce del dipartimento ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 aprile 2021) Nicholassarà il prossimodegli Stati Uniti a. Lo rivela la testata Axios.com, sottolineando che manca poco alla scelta finale del presidente Joe. Il diplomatico di carriera oggi professore a Harvard, avrebbe avuto la meglio su Charlene Barshefsky, già rappresentante per il Commercio durante gli anni Bill Clinton alla Casa Bianca. IL PROFILO Diplomatico di carriera,ha iniziato la sua trafila al dipartimento di Stato in Africa e in Medio Oriente. Già sottosegretario di Stato per gli Affari politici (quarto nella catena di comando della diplomazia statunitense) durante la seconda amministrazione di George W. Bush (2005-2008), in precedenza era statoalla Nato di Bruxelles (2001-2005) e in Grecia (1997-2001), portavoce del dipartimento ...

