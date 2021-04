Caso Vismara | il comandante Furci fa scena muta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caso Vismara

... finito in carcere tre giorni fa con l'accusa di aver piazzato, il 3 gennaio 2020, con un complice albanese, cinque dosi di cocaina nella macchina di Lia, il comandante della polizia locale ......è molto bugiarda " In pochi minuti le parole della madre della Salemi sono diventate un "" in ... Approfondisci Isola dei Famosi, il pronostico dell'ex naufrago Luca: "Valeria Marini ...Accusato di aver piazzato cocaina nell'auto del capo di vigili di Corbetta, il collega trezzanese non risponde al gip ...PORZA - «Paraculo»: usato comunemente e in senso figurato – come fatto dalla capogruppo IPP nel Consiglio comunale del 12 aprile 2021 – si riferisce a «chi sa abilmente e con disinvoltura volgere a pr ...