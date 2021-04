Calcio: Semplici ci crede, possiamo lottare sino alla fine (Di venerdì 16 aprile 2021) Ultima chiamata per il Cagliari: domani sera alla Sardegna Arena arriva il Parma e - per ducali e rossoblù - l'unico risultato possibile per la salvezza è la vittoria. "Ho fiducia, crediamo nell'... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Ultima chiamata per il Cagliari: domani seraSardegna Arena arriva il Parma e - per ducali e rossoblù - l'unico risultato possibile per la salvezza è la vittoria. "Ho fiducia, crediamo nell'...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Semplici Calcio: Semplici ci crede, possiamo lottare sino alla fine All'assalto del Parma: "Non abbiamo niente da perdere - ha precisato Semplici - è una partita determinante, ma non bisogna dire che è ultima spiaggia perché, anche vincendo o perdendo, non ci sarebbe ...

Calcio: Semplici ci crede, possiamo lottare sino alla fine "Ho fiducia, crediamo nell'obiettivo - ha detto Leonardo Semplici nella tradizionale conferenza stampa della vigilia - vogliamo smentire tutto quello che stanno dicendo di noi. Sono convinto che ...

Cagliari-Parma: la conferenza di Semplici Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni.

