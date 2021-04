Brando Giorgi dovrà operarsi: ecco come sta dopo l’addio all’Isola (Di venerdì 16 aprile 2021) “Isola dei famosi” ultime news – Venerdì 16 aprile 2021. A fare compagnia alla Isoardi sull’aereo di ritorno dall’Honduras ci sarà anche Brando Giorgi. L’inviato Massimiliano Rosolino in apertura di puntata, ha dichiarato: «C’è una notizia molto importante: Brando Giorgi ha dovuto fare degli esami e purtroppo dovrà rientrate in Italia. Brando quindi abbandona il gioco, è passato giusto un mese. Ho detto da subito ai ragazzi che non devono mollare ma in questa circostanza è inevitabile». leggi anche l’articolo —> Brando Giorgi chi è: carriera, vita privata e curiosità sull’attore Brando Giorgi infortunio all’occhio, dovrà operarsi: ecco come sta ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 aprile 2021) “Isola dei famosi” ultime news – Venerdì 16 aprile 2021. A fare compagnia alla Isoardi sull’aereo di ritorno dall’Honduras ci sarà anche. L’inviato Massimiliano Rosolino in apertura di puntata, ha dichiarato: «C’è una notizia molto importante:ha dovuto fare degli esami e purtropporientrate in Italia.quindi abbandona il gioco, è passato giusto un mese. Ho detto da subito ai ragazzi che non devono mollare ma in questa circostanza è inevitabile». leggi anche l’articolo —>chi è: carriera, vita privata e curiosità sull’attoreinfortunio all’occhio,sta ...

Advertising

StraNotizie : Brando Giorgi parla dopo il suo ritiro dall’Isola: “Distacco della retina” - infoitcultura : Brando Giorgi parla dopo l'abbandono all'isola: ecco come sta - arimar66 : @Marinella57pc @chuchu2008 @ValentinoSpagn1 @IsolaDeiFamosi Quindi anche Brando Giorgi ha avuto lo stesso regista,b… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #IsoladeiFamosi addio a Elisa #Isoardi e a Brando Giorgi. Fariba e Beatrice in nomination @giadinagrisu #isola #16aprile #rea… - tempoweb : #IsoladeiFamosi addio a Elisa #Isoardi e a Brando Giorgi. Fariba e Beatrice in nomination @giadinagrisu #isola… -

Ultime Notizie dalla rete : Brando Giorgi Giacomo Urtis 'Ritocchini per un giudice di Amici'/ Poi punge Aka7even 'Mi copia!' ... casomai ha copiato lui me che avevo tutto da prima!' Non è mancato anche un commento sull' Isola dei Famosi e gli abbandoni di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi : 'Erano due personaggi abbastanza ...

Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti delusa: "Mi sento tradita dal gruppo" Non sono mancati i colpi di scena, tra cui l'abbandono di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi , così come gli scontri, e dopo il ritorno di Vera Gemma e Miryea Stabile a Playa Reunion la tensione tra i ...

Brando Giorgi torna in Italia e racconta cosa è successo all’Isola: si deve operare Come spiegato da Massimiliano Rosolino si tratta di un problema serio. Giorgi ha spiegato che ha avuto il distacco della retina e non appena sarà rientrato in Italia avrà anche modo di operarsi. Grazi ...

Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti delusa: “Mi sento tradita dal gruppo” Beatrice Marchetti fa una confessione all’Isola dei Famosi: “Mi sento veramente tradita dal gruppo” Ieri sera è andata in onda un’altra puntata dell’Isola ...

... casomai ha copiato lui me che avevo tutto da prima!' Non è mancato anche un commento sull' Isola dei Famosi e gli abbandoni died Elisa Isoardi : 'Erano due personaggi abbastanza ...Non sono mancati i colpi di scena, tra cui l'abbandono died Elisa Isoardi , così come gli scontri, e dopo il ritorno di Vera Gemma e Miryea Stabile a Playa Reunion la tensione tra i ...Come spiegato da Massimiliano Rosolino si tratta di un problema serio. Giorgi ha spiegato che ha avuto il distacco della retina e non appena sarà rientrato in Italia avrà anche modo di operarsi. Grazi ...Beatrice Marchetti fa una confessione all’Isola dei Famosi: “Mi sento veramente tradita dal gruppo” Ieri sera è andata in onda un’altra puntata dell’Isola ...