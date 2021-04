(Di venerdì 16 aprile 2021) I duedel Centro estivo di Gorizia, indagati per la morte di Stefano Borghes, il tredicenne precipitato neldel parco Coronini - Cronberg, lo scorso 22 luglio, non hanno avuto ...

Advertising

zazoomblog : Bimbo morto nel pozzo: Gip archivia posizioni animatori - #Bimbo #morto #pozzo: #archivia - Ansa_Fvg : Bimbo morto nel pozzo: Gip archivia posizioni animatori. Tragedia a Gorizia l'estate scorsa. Lo pubblica Il Piccolo… - TRIESTE_news : Bimbo morto nel pozzo, il Tribunale archivia posizioni animatori - - zazoomblog : Bimbo morto nel pozzo: Gip archivia posizioni animatori - #Bimbo #morto #pozzo: #archivia - PCossu : RT @WhatYearIs_This: @SMaurizi Alle elementari ci fecero scriver temi su Quattrocchi. Da bravo bimbo pretenzioso il mio era tutto strappala… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo morto

I due animatori del Centro estivo di Gorizia, indagati per la morte di Stefano Borghes, il tredicenne precipitato nel pozzo del parco Coronini - Cronberg, lo scorso 22 luglio, non hanno avuto ...Unche ha vissuto nella famiglia dei nonni, con mia madre. Una famiglia di una borghesia ... Quando èa Catania una intera pagina del quotidiano La Sicilia venne dedicata ai necrologi in sua ...Liliana Carrillo, 30 anni, è stata arrestata. Era stata denunciata dal marito, Erik Denton, che aveva ottenuto la custodia dei figli ed era in attesa di una perizia sulla salute mentale della donna. I ...La Procura di Salerno ha chiesto l’ergastolo per Giuseppe Passariello e Immacolata Monti, i genitori della piccola Jolanda, morta a 8 mesi nel 2019 ...