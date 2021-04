Anna Mazzamauro | Mi conquisti | mi seduchi

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 aprile 2021) Questo articolo, in versione ridotta, è pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair in edicola fino al 20 aprile 2021 «Sono carica!». Niente «Pronto, chi parla?», per Anna Mazzamauro. Risponde così, tra l’esplosivo e il minaccioso, alla mia telefonata delle sette di sera. La rincorro da mezzogiorno. Ma le si è rotto il cellulare, è uscita di casa per comprarne uno nuovo. È rientrata, e l’ha dovuto mettere in carica. Appunto.