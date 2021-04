All’Isola dei Famosi Francesca Lodo non trattiene le lacrime (Di venerdì 16 aprile 2021) Francesca Lodo in lacrime All’Isola dei Famosi dopo la lettera della madre: ecco cosa è successo Ieri sera la lettera della mamma di Francesca Lodo l’ha fatta emozionare e la giovane ex letterina è scoppiata a piangere pensando al passato. Nella lettera la madre si scusa per “non averle tenuto la mano” in un periodo difficile della sua vita. Tutto risale al 2006 e alla inchiesta Vallettopoli. Indagini svolte dalla Procura di Potenza tra il 2006 e il 2007, che hanno riguardato personaggi noti nel mondo dello sport, dello spettacolo e della politica, oltre a noti imprenditori. Così il pensiero a quel periodo buio della sua vita ha riacceso una forte emozione nella ragazza, che non riusciva a trattenere le lacrime durante la puntata de l’Isola dei ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 aprile 2021)indeidopo la lettera della madre: ecco cosa è successo Ieri sera la lettera della mamma dil’ha fatta emozionare e la giovane ex letterina è scoppiata a piangere pensando al passato. Nella lettera la madre si scusa per “non averle tenuto la mano” in un periodo difficile della sua vita. Tutto risale al 2006 e alla inchiesta Vallettopoli. Indagini svolte dalla Procura di Potenza tra il 2006 e il 2007, che hanno riguardato personaggi noti nel mondo dello sport, dello spettacolo e della politica, oltre a noti imprenditori. Così il pensiero a quel periodo buio della sua vita ha riacceso una forte emozione nella ragazza, che non riusciva a trattenere ledurante la puntata de l’Isola dei ...

Advertising

paulsensbones : raga all’isola salviamo la modella che mio padre la deve sponsorizzare per uno dei brand per cui lui lavora plsss - CheDonnait : Brando Giorgi rompe il silenzio dopo il ritiro all'Isola dei Famosi. #isola - VrBlueandyellow : @maxcomper Mi hanno invece riferito di un Paul Gascoigne all'isola dei disperati, che chiedeva una sigaretta e sfan… - vuoicondurrettu : al grande fratello non sopportavo giulia salemi all’isola dei famosi amo sua mamma e spero arrivi in finale #isola - LevyGalanti : RT @ilfoglio_it: Regole paradossali per sopravvivere (e magari vincere) l'Isola dei Famosi. Numero uno? Per nessun motivo cedere alle scuse… -