Alfa Romeo - La Giulia GTAm in pit lane al GP di Imola (Di venerdì 16 aprile 2021) C'è un ospite speciale ai box del team Alfa Romeo Orlen per Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1: la Giulia GTAm, che abbiamo avuto modo di guidare in pista qualche settimana fa, è stata mostrata nella veste rossa definitiva al fianco dei due piloti del Biscione, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Sfilata sulla pit lane. Per la più estrema delle Giulia si tratta, di fatto, di un esordio ufficiale, anche se in una manifestazione a porte chiuse, senza spettatori a causa della crisi sanitaria in corso. La sportiva, che insieme con la versione GTA raccoglie l'eredità della Giulia Gran Turismo Alleggerita del 1965, ha un peso complessivo alleggerito di 100 chili rispetto a una Giulia Quadrifoglio (per un totale di 1.520 kg), due soli sedili, i ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 aprile 2021) C'è un ospite speciale ai box del teamOrlen per Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1: la, che abbiamo avuto modo di guidare in pista qualche settimana fa, è stata mostrata nella veste rossa definitiva al fianco dei due piloti del Biscione, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Sfilata sulla pit. Per la più estrema dellesi tratta, di fatto, di un esordio ufficiale, anche se in una manifestazione a porte chiuse, senza spettatori a causa della crisi sanitaria in corso. La sportiva, che insieme con la versione GTA raccoglie l'eredità dellaGran Turismo Alleggerita del 1965, ha un peso complessivo alleggerito di 100 chili rispetto a unaQuadrifoglio (per un totale di 1.520 kg), due soli sedili, i ...

Advertising

sole24ore : Alfa Romeo 8 C, la Regina delle Regine resta ineguagliabile ancora oggi - Stile_AlfaRomeo : ??PARTNERSHIP CON @gieffecarservice_snc ??. . ?Stile Alfa Romeo è lieto di annunciare la partnership con GIEFFECAR - … - quefi1 : RT @artnau: Alfa Romeo 155 V6 Ti. Alessandro Villani - artnau : Alfa Romeo 155 V6 Ti. Alessandro Villani - Potoccio : @LucaMana82 Da quel che ho letto (non ricordo la fonte, era stanotte...) In Alfa Romeo avrebbero anche provato ad i… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo Maserati Levante Hybrid è stato svelato Ti potrebbe interessare: Maserati Levante Hybrid debutterà ufficialmente il 19 aprile Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale in ritardo, Giulia e Stelvio restyling, Maserati Levante Hybrid: le ...

Alfa Romeo - Per il design spunta l'ipotesi Mesonero - Romanos ... la responsabilità dello stile dell'Alfa Romeo. Per ora non ci sono conferme di tali indiscrezioni, ma negli ultimi giorni le voci su un suo approdo al Biscione si sono intensificate. Sono state, ...

Alfa Romeo, per il design spunta l'ipotesi Mesonero-Romanos - Quattroruote.it Quattroruote Alejandro Mesonero al design Alfa Romeo. Secondo quanto riportato dal magazine Auto&Design, il designer spagnolo dirigerà il centro stile del marchio dal prossimo luglio. Con la missione di rilanciare il progetto ...

De Silva torna in pista: ecco la sua Hypercar Dopo una parentesi stilistica dedicata alla produzione di scarpe – la creatività, si sa, non ha limiti – Walter De Silva ora torna al suo vecchio amore: debutta al Salone di Shangai una sua nuova supe ...

Ti potrebbe interessare: Maserati Levante Hybrid debutterà ufficialmente il 19 aprile Ti potrebbe interessare:Tonale in ritardo, Giulia e Stelvio restyling, Maserati Levante Hybrid: le ...... la responsabilità dello stile dell'. Per ora non ci sono conferme di tali indiscrezioni, ma negli ultimi giorni le voci su un suo approdo al Biscione si sono intensificate. Sono state, ...Secondo quanto riportato dal magazine Auto&Design, il designer spagnolo dirigerà il centro stile del marchio dal prossimo luglio. Con la missione di rilanciare il progetto ...Dopo una parentesi stilistica dedicata alla produzione di scarpe – la creatività, si sa, non ha limiti – Walter De Silva ora torna al suo vecchio amore: debutta al Salone di Shangai una sua nuova supe ...