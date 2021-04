Airbnb è a corto di “host” in vista della ripresa del turismo

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Secondo quanto dichiarato oggi dal CEO Brian Chesky,sarebbe adi “”, ovvero di persone che affittano una stanza o un appartamento, indelestivo, grazie all’avanzare delle campagne di vaccinazione. “Per soddisfare la domanda nei prossimi anni, avremo bisogno di milioni diin più”, ha detto Chesky in un’interalla CNBC, aggiungendo che la popolare piattaforma di home-sharing ne ha attualmente 4 milioni. “Penso che probabilmente avremo un problema di costi elevati perché ci saranno più ospiti che verranno surispetto agli, in quanto prevediamo che ci sarà un rimbalzo deldiverso da qualsiasi cosa ...

