Tutto pronto per il ritorno in grande stile di Dayane Mello (Di giovedì 15 aprile 2021) Il ritorno di Dayane Mello in televisione si avvicina a grandi passi. Il noto account Twitter @Agent Beast ha pubblicato un nuovo aggiornamento che riguarda il futuro lavorativo della modella brasiliana. A fine marzo, per primo, Agent aveva annunciato che Dayane avrebbe condotto un programma Tutto suo per Mediaset, indicativamente a partire tra maggio e giugno. Nelle ultime ore, lo stesso profilo ha comunicato che la firma sul contratto sarebbe a un passo, promettendo nuovi aggiornamenti nel corso della prossima settimana. Per l'amazzone del grande Fratello Vip 5 è un periodo d'oro. Infatti, oltre alle numerose ospitate sul piccolo schermo, inclusa la partecipazione al talk show Verissimo condotto da Silvia Toffanin, Dayane sembra sia tornata insieme a Mario ...

