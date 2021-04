Turchia: Letta, 'Erdogan autocrate, Draghi ha forzato mano ma in politica si può' (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr.?(Adnkronos) - Recep Tayyip Erdo?an "non è tecnicamente un dittatore perchè ha un Parlamento che lo ha eletto. E' un autocrate", il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "ha forzato la mano e dentro la dialettica politica è possibile forzare la mano". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza pulita' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr.?(Adnkronos) - Recep Tayyip Erdo?an "non è tecnicamente un dittatore perchè ha un Parlamento che lo ha eletto. E' un", il presidente del Consiglio, Mario, "halae dentro la dialetticaè possibile forzare la". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite di 'Piazza pulita' su La7.

