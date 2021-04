Torino | Ansaldi giura amore eterno ai colori granata | “Qui fino a 40 anni”

Advertising

TuttoFanta : ??? #TORINO, le parole di #Ansaldi: 'Voglio arrivare a 40 anni con il pallone tra i piedi e se riuscissi a farlo con… - Fantacalcio : Torino, Ansaldi: 'Abbiamo di nuovo fame' - Toro_News : ??| LE PAROLE #Ansaldi: 'A #Torino sto benissimo [...] ai dirigenti l’ho già detto: voglio arrivare a 40 anni con… - gazzettaGranata : Torino, Ansaldi:«Abbiamo ritrovato la fame. Nicola ci trasmette positività» #TorinoFC #FVCG #SFT - chribolo_ : RT @king311306: TORINO ???? @TorinoFC_1906 SERIE A REALISM @EASPORTSFIFA @chribolo_ @_JTSean #SerieATIM #FIFA21 #Torino #Fifamod SALVAT… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Ansaldi

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 09.30 -giura amore eterno - L'esterno delCristianha concesso una lunga intervista a La Stampa in cui ha parlato della difficile stagione dei granata. ...L'esterno delCristianha concesso una lunga intervista a La Stampa in cui ha parlato della difficile stagione dei granata Cristian, esterno del, ha concesso un'intervista a La Stampa. ...Cristian Ansaldi giura amore eterno al Torino. L’ex esterno di Inter e Genoa, in granata dal 2017, non ha intenzione di lasciare il club. Anzi, rilancia: vuole giocarsi sino a 40 anni, prima di dire “ ...Intervistato da La Stampa, Cristian Ansaldi, difensore del Torino in passato preso in considerazione anche dalla Fiorentina, ha parlato così del proprio futuro: "Qua sto benissimo, ai dirigenti l'ho ...