Tom Cruise | Kyra Sedgwick svela | Ero a cena a casa sua e arrivò la polizia per colpa mia

Kyra Sedgwick ha raccontato di quando andò a cena a casa di Tom Cruise e per colpa sua la serata fu interrotta dalla polizia. Kyra Sedgwick ha ricordato la volta in cui andò a cena a casa di Tom Cruise ed ha premuto un pulsante antipanico, facendo arrivare la polizia nel bel mezzo di una serata alla quale erano state invitate numerose star di Hollywood. Nell'ultimo episodio del The Drew Barrymore Show, andato in onda mercoledì sera, è stata ospite Kyra Sedgwick, attrice e regista statunitense. Barrymore ha approfittato della sua presenza per chiederle qualche aneddoto riguardante il suo lungo trascorso ad Hollywood e legato ad alcuni dei suoi colleghi ...

