Stephen King: tra i suoi romanzi ce n'è uno di cui non ricorda nulla: "Mi stavo uccidendo" (Di giovedì 15 aprile 2021) Stephen King ha dichiarato, in una pagina del suo libro di memorie, di non ricordarsi nulla a proposito della stesura di uno dei suoi più famosi romanzi. Nel suo memoir intitolato On Writing: Autobiografia di un mestiere, Stephen King ha confessato che tra i suoi romanzi ce n'è uno di cui non si ricorda assolutamente niente, si tratta di Cujo e, a proposito di questo periodo della sua vita, il Re del Brivido ha dichiarato: "Mi stavo uccidendo". Nel libro di memorie l'autore descrive in dettaglio il suo processo di scrittura e come è diventato l'autore di spicco che è oggi ma parla anche anche dei lunghi anni in cui, nonostante il suo successo, ha dovuto combattere ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021)ha dichiarato, in una pagina del suo libro di memorie, di nonrsia proposito della stesura di uno deipiù famosi. Nel suo memoir intitolato On Writing: Autobiografia di un mestiere,ha confessato che tra ice n'è uno di cui non siassolutamente niente, si tratta di Cujo e, a proposito di questo periodo della sua vita, il Re del Brivido ha dichiarato: "Mi". Nel libro di memorie l'autore descrive in dettaglio il suo processo di scrittura e come è diventato l'autore di spicco che è oggi ma parla anche anche dei lunghi anni in cui, nonostante il suo successo, ha dovuto combattere ...

