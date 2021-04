Riaperture, ecco le ipotesi del Governo per maggio 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Governo inizia a stilare un piano per le Riaperture, ecco le ipotesi per bar, ristoranti e locali all’aperto. Nodo su sport e spettacoli Domani 16 aprile è prevista la riunione della cabina di regia per analizzare la situazione epidemiologica e discutere del piano delle Riaperture. Al termine della cabina di regia il Presidente del Consiglio terrà una conferenza stampa per illustrare le novità adottate, probabilmente Mario Draghi comunicherà anche il prolungamento dello stato di emergenza, che dovrebbe arrivare fino al 31 luglio. Bar e ristoranti riaprono, ma solo all’aperto L’ipotesi al vaglio per adesso è la riapertura di locali e ristoranti solo all’aperto a partire da maggio, ma la vera svolta dovrebbe avvenire alla metà di maggio ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilinizia a stilare un piano per leleper bar, ristoranti e locali all’aperto. Nodo su sport e spettacoli Domani 16 aprile è prevista la riunione della cabina di regia per analizzare la situazione epidemiologica e discutere del piano delle. Al termine della cabina di regia il Presidente del Consiglio terrà una conferenza stampa per illustrare le novità adottate, probabilmente Mario Draghi comunicherà anche il prolungamento dello stato di emergenza, che dovrebbe arrivare fino al 31 luglio. Bar e ristoranti riaprono, ma solo all’aperto L’al vaglio per adesso è la riapertura di locali e ristoranti solo all’aperto a partire da, ma la vera svolta dovrebbe avvenire alla metà di...

