Quanti soldi ha guadagnato Fabio Fognini con i quarti di finale a Montecarlo? Montepremi e cifre (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabio Fognini si è sbarazzato di Filip Krajinovic, imponendosi in due set al terzo turno nel Masters 1000 di Montecarlo. Ottima partita per il tennista italiano sulla terra rossa del Principato, dove ha travolto il serbo per 6-2, 7-6(1)e si è qualificato così ai quarti di finale di questo prestigioso torneo. Il ligure, detentore del titolo, è ora atteso dalla sfida contro il vincente della contesa tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Il nostro portacolori, attuale numero 18 del ranking ATP, dovrà cercare un nuovo successo per volare così in semifinale, dove potrebbero attenderlo Rafael Nadal. Il 33enne si sta rendendo protagonista di una bella cavalcata sul mattone tritato e ora non ha più nulla da perdere. Il risultato odierno è positivo dal punto di vista ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021)si è sbarazzato di Filip Krajinovic, imponendosi in due set al terzo turno nel Masters 1000 di. Ottima partita per il tennista italiano sulla terra rossa del Principato, dove ha travolto il serbo per 6-2, 7-6(1)e si è qualificato così aididi questo prestigioso torneo. Il ligure, detentore del titolo, è ora atteso dalla sfida contro il vincente della contesa tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Il nostro portacolori, attuale numero 18 del ranking ATP, dovrà cercare un nuovo successo per volare così in semi, dove potrebbero attenderlo Rafael Nadal. Il 33enne si sta rendendo protagonista di una bella cavalcata sul mattone tritato e ora non ha più nulla da perdere. Il risultato odierno è positivo dal punto di vista ...

Advertising

Bett1b : @luigidimaio Non c'è da essere orgogliosi,sono debiti,si poteva risparmiare sui monopattini,sui banchi a rotelle,qu… - Istrice_B : @meb Quanti soldi buttati per mantenere gente come voi. - untitled_ems : Ma esiste davvero gente che pensa che la candeggina possa curare il #cancro? Quindi mio padre in questi tre anni tr… - faneri2 : @Pagliacci8 Io dico che è una presa in giro far riaprire i cinema con quel protocollo. Per vedere un film dovresti… - Alessan76040555 : @C1961Interista Leo secondo te il main sponsor quanti soldi porterà ? -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti soldi Salvini destabilizza il governo anche oggi: 'Non è semplice governare con Pd e Speranza' Essere al governo permette di decidere anche come spendere i soldi che riceveremo dall'Europa. ... Sapete quanti danni psichiatrici stanno facendo ai nostri figli e nipoti?" Il mantra delle riaperture - ...

Forbes, dieci miliardari under 30: da soli gestiscono un patrimonio di quasi 30 miliardi ... secondo la sua classifica, ora ci sono 2.755 miliardari nel mondo, più di quanti ce ne siano mai ... Il suo obiettivo è fare più soldi possibile in modo da poter donare il più possibile. Come ha fatto ...

Quanti soldi ha guadagnato Fabio Fognini con i quarti di finale a Montecarlo? Montepremi e cifre Fabio Fognini si è sbarazzato di Filip Krajinovic, imponendosi in due set al terzo turno nel Masters 1000 di Montecarlo. Ottima partita per il tennista italiano sulla terra rossa del Principato, dove ...

Carmignani: "Inter corazzata. Rinnovo Donnarumma? Vale un attaccante forte, ma certe cifre sono immorali" "L’Inter è una corazzata, è una squadra concreta, con Lukaku che può far goal in qualsiasi momento". Esordisce così Pietro Carmignani, ex Napoli, ...

Essere al governo permette di decidere anche come spendere iche riceveremo dall'Europa. ... Sapetedanni psichiatrici stanno facendo ai nostri figli e nipoti?" Il mantra delle riaperture - ...... secondo la sua classifica, ora ci sono 2.755 miliardari nel mondo, più dice ne siano mai ... Il suo obiettivo è fare piùpossibile in modo da poter donare il più possibile. Come ha fatto ...Fabio Fognini si è sbarazzato di Filip Krajinovic, imponendosi in due set al terzo turno nel Masters 1000 di Montecarlo. Ottima partita per il tennista italiano sulla terra rossa del Principato, dove ..."L’Inter è una corazzata, è una squadra concreta, con Lukaku che può far goal in qualsiasi momento". Esordisce così Pietro Carmignani, ex Napoli, ...