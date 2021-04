Prato e la zona rossa, calo dei positivi e poi una risalita. Ecco come sta andando (Di giovedì 15 aprile 2021) * Roberto Spighi è ricercatore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare - https://covid19.infn.it/ Leggi su lanazione (Di giovedì 15 aprile 2021) * Roberto Spighi è ricercatore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare - https://covid19.infn.it/

Ultime Notizie dalla rete : Prato zona Prato e la zona rossa, calo dei positivi e poi una risalita. Ecco come sta andando Come si muove la provincia di Prato in seguito ai provvedimenti relativi alla zona rossa? Il primo grafico mostra tutto il periodo per dare una panoramica completa della pandemia nella provincia di Prato. Come si vede il primo ...

Toscana punta restare arancione,calo ricoveri Non più per la provincia di Firenze perché ho visto c'è stata la discesa della provincia in quanto tale, che è stata in zona rossa, sotto i 250 contagi. Per la provincia di Prato ed eventuali ...

Prato e la zona rossa, calo dei positivi e poi una risalita. Ecco come sta andando Nella seconda figura c’è uno zoom del numero dei positivi a partire dal 1° gennaio 2021 per focalizzare il terzo picco: la salita è continua fino alla fine di marzo, poi i positivi iniziano a calare a ...

Riaperture, Giani è per la prudenza: «Con dati così non sarà da domani» Firenze torna Arancione, Prato e l’Empolese in bilico sul Rosso. Il governatore: a Roma i protocolli per ristoranti, palestre e teatri ...

