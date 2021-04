Pneumatici - Cambio gomme | scatta l' ora delle estive

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 15 aprile 2021) Come ogni anno, il 15 aprile termina l'obbligo di circolare con le dotazioni invernali (sulle strade che lo prevedono) e gli automobilisti possono provvedere a montare le coperture. Per mettersi in regola c'è un mese di tempo, fino al 15 di maggio. bene dunque ricordare cosa questo significhi, oltre a prendere nota di alcune raccomandazioni, specialmente alla luce della situazione sanitaria attuale, che potrebbe complicare le operazioni di sostituzione. Le regole. Va sottolineato anzitutto che nessuna norma costringe a circolare d'estate conestivi (né d'inverno con leinvernali, a patto di avere a bordo le catene quando si viaggia sui tratti di strada con obbligo di dotazioni invernali). Per la conformità alla legge, infatti, fanno fede alcune caratteristiche: le ...