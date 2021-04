Orietta Berti: «Sono a favore della legge Zan. Penso a Malika, chi non vuole questa legge non ha i suoi problemi» – L’intervista (Di giovedì 15 aprile 2021) «Sono assolutamente favorevole alla legge Zan (per il contrasto dell’omotransfobia, ndr). Gli omosessuali non Sono tutelati abbastanza, basta guardare agli ultimi casi. Penso a Malika, alla ragazza cacciata fuori di casa dai suoi genitori. Chi non vuole questa legge evidentemente non ha questi problemi. Ai gay preme soltanto che ci sia il rispetto della persone, che non siano uomini e donne da additare, che non si sentano diversi dagli altri. È illogico dire di no a una legge così. A chi dice che c’è il Covid, che c’è la crisi, io rispondo che ci Sono anche questi problemi». A ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) «assolutamentevole allaZan (per il contrasto dell’omotransfobia, ndr). Gli omosessuali nontutelati abbastanza, basta guardare agli ultimi casi., alla ragazza cacciata fuori di casa daigenitori. Chi nonevidentemente non ha questi. Ai gay preme soltanto che ci sia il rispettopersone, che non siano uomini e donne da additare, che non si sentano diversi dagli altri. È illogico dire di no a unacosì. A chi dice che c’è il Covid, che c’è la crisi, io rispondo che cianche questi». A ...

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti Dopo i Måneskin, Orietta Berti interpreta 'Rolls Royce' di Achille Lauro L'ha rifatto. Una settimana fa a Name That Tune Orietta Berti aveva mimato Zitti e buoni dei Måneskin imitando Damiano . Ieri sera nella stessa trasmissione si è cimentata con Achille Lauro. Leggi anche I dischi da ascoltare ad aprile Franceschini: ...

