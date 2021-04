Mozione di sfiducia di FdI nei confronti del ministro Speranza

Advertising

FrancescoLollo1 : ++ DA FRATELLI D’ITALIA IN ARRIVO UNA MOZIONE DI SFIDUCIA INDIVIDUALE A SPERANZA ++ Vedremo chi ci starà e chi inv… - ArlieSpoilerino : RT @Michele02828265: La #LEGA fa parte del #GOVERNO ma complotta contro il Ministro @robersperanza al contempo applaude #FratellidItalia al… - kiara86769608 : RT @Virus1979C: la lega non molla il copasir e la meloni presenta mozione di sfiducia contro ministro #speranza per umiliare salvini che no… - MamolkcsMamol : FdI, mozione di sfiducia a SperanzaLa Lega verso l'astensione. Inside - protoromantica : RT @IlConteIT: #FDI presenta una mozione di #sfiducia contro #Speranza. Adesso ci sarà da divertirsi: a parte i #fasci e gli scappati di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Mozione sfiducia

Fratelli d'Italia si appresta a presentare unadinei confronti del ministro della salute Roberto Speranza . Lo ha annunciato la leader del partito Giorgia Meloni su Facebook . "Fratelli d'Italia denuncia da tempo l'incompetenza e ...Non dispensa complimenti neanche Giorgia Meloni che sui social hanno annunciato di presentare unadi. "Fratelli d'Italia denuncia da tempo l'incompetenza e l'inadeguatezza di ...Molte società speravano che il via libera dell’11 giugno per Italia-Turchia potesse significare un’apertura generalizzata. E solo oggi sulla vicenda c’è stato uno slancio in avanti, con la sottosegret ...Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Stupisce che chi ha avuto ruoli così importanti come Giorgia Meloni non sappia che per presentare una mozione di sfiducia individuale occorrono 63 firme secondo i regolame ...