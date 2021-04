MotoGP Portogallo, Mir: 'Mi piace Portimao, voglio il primo buon risultato' (Di giovedì 15 aprile 2021) C'è voglia di brillare negli occhi di Joan Mir alla vigilia del Gran Premio del Portogallo, nel quale lo spagnolo cercherà di cogliere il suo primo podio stagionale. Oltre a ciò c'è anche da sfatare ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) C'è voglia di brillare negli occhi di Joan Mir alla vigilia del Gran Premio del, nel quale lo spagnolo cercherà di cogliere il suopodio stagionale. Oltre a ciò c'è anche da sfatare ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Portogallo Marquez torna a Portimao (Portogallo), Bagnaia: "Spaccherà tutto". Rins: "È in forma" Nel primo GP europeo della stagione torna in pista Marc Marquez: in Portogallo il rientro dello spagnolo della Honda è il tema principale del giovedì dedicato proprio alle parole dei piloti. Le previsioni di Bagnaia: 'Ci sono due possibilità: che torni al massimo ...

Il ritorno di Marc Marquez a Portimao: ecco cosa ne pensano i suoi rivali l'evento del GP del Portogallo a Portimao e forse del mondiale 2021 della MotoGP: il rientro all'attività di Marc Marquez, dopo la frattura dell'omero del braccio destro nel GP di Jerez 2020 e 9 mesi di riabilitazione, ...

MotoGP 2021, GP del Portogallo a Portimao, Valentino Rossi: “Lavoriamo su tutto: assetto, elettronica, stile di guida” Valentino analizza il difficile inizio di stagione: “Stiamo cercando di capire quali sono le difficoltà: Non so se i problemi di Morbidelli e i miei siano collegati, non so che materiale ha il team uf ...

MotoGP Portogallo, Oliveira: “Pressione? Penso solo a divertirmi” Il pilota portoghese è il favorito dopo la bellissima prestazione del 2020. Riuscirà anche quest'anno ad aggiudicarsi la vittoria?

