Moto2, GP Portogallo 2021: Sam Lowes punta al terzo successo di fila, Gardner e Fernandez gli avversari più temibili (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Motomondiale sbarca finalmente in Europa questo fine settimana per il Gran Premio del Portogallo 2021, terzo round della stagione e primo atto del lungo tour in giro per il Vecchio Continente. Grande attesa dunque a Portimao per vedere il primo vero confronto diretto dell’anno lontano da Losail, sede dei test invernali e dei primi due GP stagionali. In Moto2 Sam Lowes si presenta in Algarve da leader del Mondiale a punteggio pieno, con 50 punti su 50 dopo due gare. Il britannico ha cominciato il campionato nel migliore dei modi, evidenziando in Qatar una netta superiorità rispetto alla concorrenza sia sul giro secco che sul passo gara, quindi va considerato il grande favorito per il successo (sarebbe il terzo di seguito nel 2021) anche a Portimao. ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Motomondiale sbarca finalmente in Europa questo fine settimana per il Gran Premio delround della stagione e primo atto del lungo tour in giro per il Vecchio Continente. Grande attesa dunque a Portimao per vedere il primo vero confronto diretto dell’anno lontano da Losail, sede dei test invernali e dei primi due GP stagionali. InSamsi presenta in Algarve da leader del Mondiale a punteggio pieno, con 50 punti su 50 dopo due gare. Il britannico ha cominciato il campionato nel migliore dei modi, evidenziando in Qatar una netta superiorità rispetto alla concorrenza sia sul giro secco che sul passo gara, quindi va considerato il grande favorito per il(sarebbe ildi seguito nel) anche a Portimao. ...

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Portogallo Hiroshi Aoyama ed il team Scot: gli ultimi re della 250 ... prima di lasciare spazio al nuovo che avanza, ossia la Moto2 a quattro tempi. Ai nastri di ... MotoGP Portogallo, il retroscena di Marc Marquez: 'Volevo il Qatar'

MotoGP Portogallo: i piloti frenano da 332 km/h a 114 km/h in 5' Il terzo appuntamento stagionale si terrà sul circuito di Portimao, in Portogallo ( ecco qui gli orari tv ), che rientra nella categoria delle piste scarsamente impegnative per i freni. In una scala da 1 a 5 i tecnici Brembo che lavorano con tutti i piloti, gli hanno ...

Moto2, GP Portogallo 2021: Sam Lowes punta al terzo successo di fila, Gardner e Fernandez gli avversari più temibili Il Motomondiale sbarca finalmente in Europa questo fine settimana per il Gran Premio del Portogallo 2021, terzo round della stagione e primo atto del lungo tour in giro per il Vecchio Continente. Gran ...

Marco Bezzecchi è curioso: "Vediamo cosa salta fuori!" Bezzecchi carico e curioso. Marco Bezzecchi, dopo un avvio di stagione inferiore alle aspettative, va alla riscossa: è pronto a lottare per le posizioni che contano sulla partico ...

