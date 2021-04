Masters1000 Montecarlo oggi: orari, programma, tv, streaming, ordine di gioco 15 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) oggi, giovedì 15 aprile, si entra nel vivo nel Masters1000 di Montecarlo. Al Montecarlo Country Club sarà giornata di ottavi di finale e le sfide di un certo rilievo non mancheranno. Sul Centrale ad aprire il programma alle ore 11.00 sarà la sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas contro uno dei migliori specialisti della terra rossa, il cileno Cristian Garin. A seguire sul Court Rainier III ci sarà la sfida tra il sorprendente britannico Daniel Evans (vittorioso nel precedente turno contro il trionfatore del “1000” di Miami, Hubert Hurkacz) e il n.1 del mondo Novak Djokovic, che ieri ha eliminato Jannik Sinner. Terzo incontro sul campo principale sarà quella tra lo spagnolo Rafael Nadal (n.3 del ranking) e il bulgaro Grigor Dimitrov, con Rafa avanti 13-1 nel computo dei precedenti e 3-0 ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021), giovedì 15, si entra nel vivo neldi. AlCountry Club sarà giornata di ottavi di finale e le sfide di un certo rilievo non mancheranno. Sul Centrale ad aprire ilalle ore 11.00 sarà la sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas contro uno dei migliori specialisti della terra rossa, il cileno Cristian Garin. A seguire sul Court Rainier III ci sarà la sfida tra il sorprendente britannico Daniel Evans (vittorioso nel precedente turno contro il trionfatore del “1000” di Miami, Hubert Hurkacz) e il n.1 del mondo Novak Djokovic, che ieri ha eliminato Jannik Sinner. Terzo incontro sul campo principale sarà quella tra lo spagnolo Rafael Nadal (n.3 del ranking) e il bulgaro Grigor Dimitrov, con Rafa avanti 13-1 nel computo dei precedenti e 3-0 ...

