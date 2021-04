Masters 1000 Montecarlo 2021, Djokovic clamorosamente eliminato: vittoria della carriera per Evans (Di giovedì 15 aprile 2021) Daniel Evans avanza ai quarti di finale del Masters 1000 Montecarlo 2021 dopo aver prevalso nei confronti del serbo Novak Djokovic: 6-4 il punteggio finale in favore del britannico. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO CRONACA – Il primo game descrive come sarà il primo set: due doppi falli e un colpo steccato di Nole regalano subito il break al britannico. Evans si ripete nel terzo game dando sfoggio a due drop magistrali. Il secondo break coincide con l’entrata in partita del serbo, che rimonta subito un break e si porta sul 3-2. Il game decisivo è il quinto, giunto addirittura a quattro situazioni di deuce: il britannico impone il suo ritmo al numero uno al mondo, che non riesce ad accorciare le distanze. Due banali errori a rete di ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Danielavanza ai quarti di finale deldopo aver prevalso nei confronti del serbo Novak: 6-4 il punteggio finale in favore del britannico. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO CRONACA – Il primo game descrive come sarà il primo set: due doppi falli e un colpo steccato di Nole regalano subito il break al britannico.si ripete nel terzo game dando sfoggio a due drop magistrali. Il secondo break coincide con l’entrata in partita del serbo, che rimonta subito un break e si porta sul 3-2. Il game decisivo è il quinto, giunto addirittura a quattro situazioni di deuce: il britannico impone il suo ritmo al numero uno al mondo, che non riesce ad accorciare le distanze. Due banali errori a rete di ...

