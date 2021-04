“Ma mi prendi in giro?”. Maurizio Costanzo show, la confessione a luci rosse di Tommaso Zorzi. E Caterina Balivo resta senza parole (Di giovedì 15 aprile 2021) Un’altra grandiosa nuova puntata del Maurizio Costanzo show. E sul finire della trasmissione il conduttore ha chiesto a tutti i suoi ospiti di parlare del loro rapporto con la lussuria. In questa occasione Tommaso Zorzi ospite stasera al Maurizio Costanzo show ha rivelato che in coppia vuole fare l’amore almeno quattro – cinque volte al giorno anche perchè di solito ha molti periodi di magra tra un fidanzato e l’altro. Una confessione a cui Caterina Balivo non ha creduto nella maniera più assoluta, asserendo: “Ma il tuo ipotetico fidanzato mica scappa…Io comunque non ci credo che tu hai periodi di magra…Ma chi ci crede? Un bel ragazzo come te…”. Caterina Balivo ha poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Un’altra grandiosa nuova puntata del. E sul finire della trasmissione il conduttore ha chiesto a tutti i suoi ospiti di parlare del loro rapporto con la lussuria. In questa occasioneospite stasera alha rivelato che in coppia vuole fare l’amore almeno quattro – cinque volte al giorno anche perchè di solito ha molti periodi di magra tra un fidanzato e l’altro. Unaa cuinon ha creduto nella maniera più assoluta, asserendo: “Ma il tuo ipotetico fidanzato mica scappa…Io comunque non ci credo che tu hai periodi di magra…Ma chi ci crede? Un bel ragazzo come te…”.ha poi ...

Advertising

PornoNoblogs : @matteobordone Vieni a ridermi in faccia prendendomi in giro per il mio aspetto e giocando su stereotipi vecchi di… - DunPiteog : RT @e_terranova: No, cara #Hunziker, non era un servizio “a favore” della collega Giovanna #Botteri. La prendi in giro per il suo look e pe… - F0RY0URL0V3 : Zayn mi prendi in giro? DI NOTTE? - Animabella12 : RT @Animabella12: Se mi prendi in giro con te chiudo!!! - Animabella12 : Se mi prendi in giro con te chiudo!!! -

Ultime Notizie dalla rete : prendi giro Il racconto della settimana. 'Cara, cara'. Nel pomeriggio, la mamma addormentò la piccina tenendola in braccio e dicendole: - "Sono io "Cara, Cara", prendi i miei capelli. Io sono la mamma e non cambierò mai, ti terrò sempre stretta!". Quindi ...

Da economista studia il caso Tesla. E alla fine se la compra ... con presa Tipo 2, le stazioni di ricarica sono capillari, vai in giro per l'Europa senza problemi. ... Se prendi ad esempio la Model S 100, che ha reali 550 km di autonomia, vai dove vuoi. Se fai dei ...

Elvira Camarrone e Christian Roberto: «Sognando Hollywood» Prima colleghi e poi amici. Elvira Camarrone e Christian Roberto hanno in comune (oltre alla recitazione) la passione per la danza, le grandi ambizioni e, oggi, il «palcoscenico» di Vanity New Talent ...

Siamo tutti Ibra I presunti pranzi di Ibra al ristorante e le regole che non rispetta più nessuno: perchè queste chiusure sono ormai soltanto una presa in giro ...

Nel pomeriggio, la mamma addormentò la piccina tenendola in braccio e dicendole: - "Sono io "Cara, Cara",i miei capelli. Io sono la mamma e non cambierò mai, ti terrò sempre stretta!". Quindi ...... con presa Tipo 2, le stazioni di ricarica sono capillari, vai inper l'Europa senza problemi. ... Sead esempio la Model S 100, che ha reali 550 km di autonomia, vai dove vuoi. Se fai dei ...Prima colleghi e poi amici. Elvira Camarrone e Christian Roberto hanno in comune (oltre alla recitazione) la passione per la danza, le grandi ambizioni e, oggi, il «palcoscenico» di Vanity New Talent ...I presunti pranzi di Ibra al ristorante e le regole che non rispetta più nessuno: perchè queste chiusure sono ormai soltanto una presa in giro ...