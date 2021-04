Latina | Piazza Dante e Piazza Silvio D’Amico interdette venerdì | sabato e domenica

(Di giovedì 15 aprile 2021) Con ordinanza n. 83 del 15 aprile 2021, il Sindaco Damiano Coletta ha disposto l’interdizione delle aree dinei giorni 16, 17 e 18 aprile 2021, dalle ore 16 alle ore 22. Il provvedimento si è reso necessario, considerato il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, per impedire la diffusione del Covid-19 con riguardo alle zone di spontanea aggregazione ed evitare assembramenti che compromettano il rispetto del distanziamento sociale e interpersonale. «Siamo in una fase particolare della pandemia – ha dichiarato il Sindaco Damiano Coletta – e non possiamo permetterci di abbassare la guardia proprio ora che si intravede una luce in fondo al tunnel. Questo periodo è determinante e l’obiettivo è quello di contenere al massimo ...

Con ordinanza n. 83 del 15 aprile 2021, il Sindaco Damiano Coletta ha disposto l'interdizione delle aree di Piazza Dante e Piazza Silvio D'Amico nei giorni 16, 17 e 18 aprile 2021, dalle ore 16 alle o ..."Siamo in una fase particolare della pandemia e non possiamo permetterci di abbassare la guardia proprio ora che si intravede una luce in fondo al tunnel" ...