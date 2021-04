L’arte dei poeti cantori Amazigh (Di venerdì 16 aprile 2021) Memorabile impresa quella di portare in sala d’incisione il sapere musicale, la forza espressiva e il virtuosismo di poeti cantori itineranti Amazigh del Marocco, i Rrways e le Tarrwaysin (l’equivalente femminile) che un tempo guidavano le compagnie di musicisti e danzatori che vagavano per i villaggi e città dell’Alto Atlante occidentale, dell’Anti-Atlante e del Souss. Le prime testimonianze sui poeti cantori itineranti e la loro arte (tirruysa) risalgono presumibilmente allo scorcio finale del XIX secolo. Se è vero che nelle … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 aprile 2021) Memorabile impresa quella di portare in sala d’incisione il sapere musicale, la forza espressiva e il virtuosismo diitinerantidel Marocco, i Rrways e le Tarrwaysin (l’equivalente femminile) che un tempo guidavano le compagnie di musicisti e danzatori che vagavano per i villaggi e città dell’Alto Atlante occidentale, dell’Anti-Atlante e del Souss. Le prime testimonianze suiitineranti e la loro arte (tirruysa) risalgono presumibilmente allo scorcio finale del XIX secolo. Se è vero che nelle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

