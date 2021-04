La Marcuzzi senza freni con Zorzi | Ti avrei presso a schiaffi

(Di giovedì 15 aprile 2021) La conduttrice è stata intervistata da Tommaso nell'ultima puntata de "Il punto Z" e tra scherzi e battute non sono mancate un paio di frecciatine dellaall'indirizzo del conduttore

Federic18997583 : RT @Cristinasanna93: Tommaso che parla con Alessia Marcuzzi senza telefono. E sotto si sente una voce che dice:'il telefono' ?? #IlPuntoZ - Cristinasanna93 : Tommaso che parla con Alessia Marcuzzi senza telefono. E sotto si sente una voce che dice:'il telefono' ?? #IlPuntoZ - RavenclawSoleyl : @Anna_Clousy Senza toccare i nostri sacri (Marcuzzi), Andava bene anche quello di Temptation Island (Filippo) o la… -

Ospiti questa volta del salotto di Tommaso Zorzi , Francesco Oppini, Alessiae Alfonso ...vippone avrebbe potuto vincere la quinta edizione del GF Vip e l'influencer milanese ha risposto..." Non la seguo sui social " ha dichiarato l'influencer, spiegando il perchépeli sulla lingua. anzi la sua vincitrice, morale è Stefania Orlando, che anche Alessia, in collegamento ...La conduttrice è stata intervistata da Tommaso nell'ultima puntata de "Il punto Z" e tra scherzi e battute non sono mancate un paio di frecciatine della Marcuzzi all'indirizzo del conduttore ...Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Cecilia Rodriguez, Taylor Mega, Anna Tatangelo, Caterina Balivo... Le foto delle vip ...