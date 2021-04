Inter | Darmian rivela | «Girerei The Last Dance su Messi e Lukaku»

(Di giovedì 15 aprile 2021) Mattiaha immaginato la serie tv Netflix Theportata nel mondo del calcio Mattia, esterno dell’, in unavista aTV ha parlato anche di serie televisive concentrandosi su The, dedicata a Michael Jordan, e su chi potrebbe essere girata nel mondo del calcio. «Ho iniziato perché Micheal Jordan è stato un grande giocatore e uomo. Ero curioso. Mi piace l’Nba, tifo i Lakers e l’Olimpia. Non sono un accanito. Leader nello spogliatoio? Lo siamo tutti chi più chi meno, ma se devo dire uno dico Handanovic che è il capitano e Kolarov che ha sempre la parola giusta al momento giusto. Ho sempre trovato dei gruppi ben affiatati. Su chiThe...

Advertising

Inter : ?? | FINITAAAAAAAA!!! Vittoria sofferta: sono altri tre punti F-O-N-D-A-M-E-N-T-A-L-I!!! ?????? #InterCagliari 1?-0?… - Inter : ???? | MAAAAATTEEEEEOOOOOOO!!! 77' - Eccolo il gol!!! #Hakimi sfonda a destra e serve #Darmian che deve solo deposit… - Inter : ?? | MESSAGGIO Se ora poteste parlare con #Darmian, cosa gli direste? ?? _________________??? #InterCagliari ????… - sportli26181512 : Darmian: 'Ecco le canzoni di Brozo e Barella. E abbiamo un dj nello spogliatoio': Darmian: 'Ecco le canzoni di Broz… - Cosma74 : RT @theboss_1908: 10 giocatori negli ultimi 40mt del Cagliari. 8 passaggi pieni di maturità e consapevolezze che portano al gol di Darmian.… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Darmian

... con il marocchino a servire l'assist decisivo a). Con una differenza, come sottolinea il ... giocatore con caratteristiche diverse da quelli attualmente all', ed è per questo che il ...'Ho iniziato - racconta- perché Micheal Jordan è stato un grande giocatore e uomo . Ero curioso. Mi piace l'Nba, tifo i Lakers e l'Olimpia . Non sono un accanito. Su chi girerei The Last ...Inter: le condizioni di Ivan Perisic. Dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte, ieri l'Inter è tornata ad allenarsi in Pinetina in vista della sfida di domenica sera ...Infortunio Perisic: nonostante la convocazione con il Cagliari, Perisic tornerà solo oggi ad allenarsi con i compagni per essere a disposizione con Napoli.