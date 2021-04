In Germania picco di contagi (29.496), Spahn chiede una stretta (Di giovedì 15 aprile 2021) In Germania si è registrato un picco di contagi nelle ultime 24 ore, quasi 30.000 nuovi casi di coronavirus (29.496) e 293 morti. La consueta conferenza stampa settimanale del ministro della Salute ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Insi è registrato undinelle ultime 24 ore, quasi 30.000 nuovi casi di coronavirus (29.496) e 293 morti. La consueta conferenza stampa settimanale del ministro della Salute ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania picco In Germania picco di contagi (29.496), Spahn chiede una stretta In Germania si è registrato un picco di contagi nelle ultime 24 ore, quasi 30.000 nuovi casi di coronavirus (29.496) e 293 morti. La consueta conferenza stampa settimanale del ministro della Salute Jens ...

Ilva, così gli indiani hanno sconfitto lo Stato italiano In altri paesi europei come Francia e Germania i valori limiti sono pari a 5 e 4 picogrammi. Dopo questo picco di diossina la procura di Taranto aprì un'inchiesta che fu fermata dagli effetti dello ...

